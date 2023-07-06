Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman gerçekleşti?

Başbağlar Katliamı nedir?

Başbağlar Katliamı, Türkiye'nin Tunceli iline bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen bir terör saldırısıdır. PKK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda, sivil halk hedef alınmış ve birçok masum insan hayatını kaybetmiştir.

Bu korkunç olayda teröristler, silahlı saldırılar düzenlemiş, köydeki evleri ve tarlaları yakmış, köylülere saldırmıştır. Saldırı sonucunda 33 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi ise yaralanmıştır. Başbağlar Katliamı, terörün acımasız yüzünü bir kez daha gösteren bir trajedidir.

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Başbağlar Katliamı ne zaman gerçekleşti?

Başbağlar Katliamı, Türkiye'nin Tunceli iline bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarih, terör örgütü PKK'nın sivil halka yönelik şiddet eylemlerinden birinin gerçekleştirildiği karanlık bir gün olarak tarihe geçmiştir.

Bu acı olayın üzerinden yıllar geçse de, Başbağlar Katliamı'nın izleri hala derin bir şekilde hissedilmektedir. Bu korkunç saldırı, terörün insanlık dışı yönlerini gözler önüne seren bir örnektir ve Türkiye'deki terör mağdurlarının acısını hatırlatmaktadır. Toplumların birlik ve dayanışma içinde terörle mücadele etmesi, benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması için önemlidir.

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