TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!

Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir grup oluşturduklarını duyurdu. Ahmet Davutoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada grup başkanının kendi partilerinden olacağını belirtti.

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TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!

Seçim sonrasında muhalefet partileri arasındaki ilişkiler belirginleşiyor. CHP'nin milletvekili listelerinden TBMM'ye giren partilerin grup oluşturma beklentisi gerçekleşti. Bu kapsamda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, TBMM'nin 6. grubunu oluşturmak için anlaşma sağladı. İki parti arasındaki bu işbirliği, benzer politik hedeflere sahip olma ve güçlerini birleştirme isteğiyle gerçekleşti.

TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!

Ali Babacan Grupta Yok

TBMM'de yeni dönemin başlamasının ardından gündeme gelen konu çerçevesinde DEVA Partisi de görüşmelere katılmış fakat anlaşma sağlanamamıştı.

TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!

Karamollaoğlu Ve Davutoğlu Birlikte Açıkladı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, düzenledikleri basın toplantısıyla grup kurma kararını duyurdu.

İki partinin 10'ar milletvekilinden oluşacak grup, TBMM'de muhalefetin sesini daha güçlü bir şekilde duyurmayı hedefliyor. Ahmet Davutoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, grup başkanının Gelecek Partisi'nden olacağını belirtti. Grup üyelerinin ortak çalışmalarıyla siyasi hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

Temel Karamollaoğlu ise grup kurma kararının, muhalefetin ortak sorunlara çözüm bulma ve daha etkin bir şekilde parlamentoda faaliyet gösterme isteğiyle alındığını ifade etti.

TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!

"Millet Güçlü Alternatifler Görmek Arzusunda"

Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu:

"Seçmen, aslında çok büyük bir oy farkı olmaksızın, güçlü alternatifler görmek arzusunda. 14 Mayıs sonrası karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında denetim gücünü artırmak için birçok konuda fedakarlık yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet-Gelecek ittifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır.

Görüş ayrılıkları doğaldır. Şu an Türkiye'deki atmosfer bir araya gelmeyi, söz konusu dağınıklığı ortadan kaldırmayı zorunlu kılıyor.

Karamollaoğlu ile birçok görüşme yaptık. Önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bu protokole imza attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı vereceğiz."

TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!

"Biz Bir Araya Gelmeyi Bir İhtiyaç Olarak Gördük"

Karamollaoğlu ise "Meclis'te grup oluşturacak milletvekilimiz var. Biz bir araya gelmeyi bir ihtiyaç olarak gördük. Tek tek milletvekillerimiz fikirlerini gündeme getirebilirlerdi ama grup olmadan yapılacak çalışmalar çok zayıf kalıyor. Türkiye sathında teşkilat yapısına sahibi olduğumuz için bizim çatımız altında grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi çalışmalar yapan grup bu grup olacak." ifadelerini kullandı.

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