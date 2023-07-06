‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'

"Man Adası" iddialarına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 190 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'

Yargıtay 4. Hukuk Mahkemesi'nin bozma ilamının ardından "Man Adası" davası yeniden görüldü. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı.

‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'

Avukatlar Konuştu

Duruşmada söz alan Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, mahkemenin ilk kararında direnmesini talep ederek, daha önce sundukları yazılı dilekçelerini tekrar ettiklerini ifade etti.Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik ise Yargıtay'ın bozma kararının yerinde olduğunu belirterek, buna uyulmasını istedi.

‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'

Mahkeme Heyeti 190 Bin Lira Cezaya Hükmetti

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Mustafa Erdoğan'a 20 bin, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine hükmetti.

‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adına 250 Bin Lira Ceza Kesilmesi İstenmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verilmiş, dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 250 bin lira, eniştesi Ziya İlgen ve kardeşi Mustafa Erdoğan adına da 125'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 29 kasım 2018'da Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan ve yakınlarına 190 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 26 Ocak 2022'de verdiği bozma kararının ardından dosya yerel mahkemesine gönderilmişti.

‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'

'Man Adası' Olayı Nedir?

Man Adası davası, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM'deki 21 Aralık 2017 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para aktararak vergi kaçırdığını iddia etmesi ve sonrasında her iki tarafın da konuyu yargıya taşıması olayıdır.

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