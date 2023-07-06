Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!

Adı Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma yorum yağdı. Yorumlardaki Sergen Yalçın göndermeleri dikkat çekti.

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Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!

İddialara göre ünlü şarkıcı Sefo ile ilişki yaşayan, sevilen aktris Melisa Döngel kalbini futbol dünyasının en çapkın simalarından biri olan Sergen Yalçın'a kaptırdı.

Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!

İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel, deniz kenarında verdiği pozları paylaştı. Melisa Döngel'i görenler "Sergen Yalçın zevkli adam" yorumlarında bulundu.

Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!

Kısa süre önce Melisa Döngel'le ilişkisi biten Sefo, aşk iddiaları gündemdeyken kusma emojisi paylaşarak dikkat çekmişti.

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