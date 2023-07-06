Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!

İddialara göre ünlü şarkıcı Sefo ile ilişki yaşayan, sevilen aktris Melisa Döngel kalbini futbol dünyasının en çapkın simalarından biri olan Sergen Yalçın'a kaptırdı.

İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel, deniz kenarında verdiği pozları paylaştı. Melisa Döngel'i görenler "Sergen Yalçın zevkli adam" yorumlarında bulundu.

Kısa süre önce Melisa Döngel'le ilişkisi biten Sefo, aşk iddiaları gündemdeyken kusma emojisi paylaşarak dikkat çekmişti.

Şarkıcı Hatice Kurban Bayramı'nı hedef aldı! 'Katliam ayı desek yeri'

Haberin Devamı

Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!

Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!

Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak