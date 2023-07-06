HDP binasına operasyon! Terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK terör örgütüne ait dökümanların hepsine el konuldu.

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HDP binasına operasyon! Terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla Esenyurt HDP ilçe binasında gerçekleştirilen çalışmalarda, terörist lider Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

HDP BİNASINA OPERASYON YAPILDI!

Bina içinde yapılan aramada, 20 adet meşale, 4 adet havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesinin fotoğrafları, Abdullah Öcalan'ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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