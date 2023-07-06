HDP binasına operasyon! Terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla Esenyurt HDP ilçe binasında gerçekleştirilen çalışmalarda, terörist lider Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

HDP BİNASINA OPERASYON YAPILDI!

Bina içinde yapılan aramada, 20 adet meşale, 4 adet havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesinin fotoğrafları, Abdullah Öcalan'ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Haberin Devamı

TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!

Rusya'da Cami içerisinde Kur'an'ı Kerim yakıldı! O anlar kameralara yansıdı!

Son dakika! İstanbul'da fabrika yanıyor! Dumanlar her yeri sardı, işte yangının görüntüleri!

BioNTech kanser aşısı için çalışmalara başladı! İngiliz hükümeti ile anlaşma imzalandı!

Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan sert sözler! "Siz Sözünüzün Eri Değilsiniz"

Başkan Kılıç’tan jest! LGS’de derece yapan öğrencileri ödüllendirdi

Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman gerçekleşti?