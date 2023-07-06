BioNTech kanser aşısı için çalışmalara başladı! İngiliz hükümeti ile anlaşma imzalandı!

İngiliz hükümetiyle Alman biyoteknoloji firması BioNTech yeni kanser aşısı denemeleri yapmak için anlaşma imzaladı. BioNTech, İngiltere'ye bir merkez kurarak çalışmalarına başlayacak.

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BioNTech kanser aşısı için çalışmalara başladı! İngiliz hükümeti ile anlaşma imzalandı!

Başbakanlık Ofisi 10 Numara tarafından yapılan bir açıklamaya göre, İngiliz hükümeti ve BioNTech arasında yeni bir kanser aşısı üzerine deneyler yapmak amacıyla 2030 yılına kadar 10 bin hasta üzerinde çalışma yapmak için bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Bu ortaklık, ocak ayında imzalanan bir mutabakat zaptına dayanıyor ve kanser hastalarının son kanser deneylerine ve geliştirilmekte olan tedavilere daha kolay erişim sağlayacak. Bu açıklamada belirtilen ifadelere göre, bu iş birliği sayesinde kanser hastaları, en son kanser deneylerine ve geliştirilmekte olan tedavilere daha kolay erişebilecekler.

"Hükümet, daha fazla hastanın kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla Almanya merkezli BioNTech şirketiyle uzun vadeli ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanıması ve ortadan kaldırması için uyararak hassas immünoterapilerin kullanımı yoluyla hastaların tedavisine yardımcı olmayı amaçlayan İngiltere merkezli klinik çalışmaları içeriyor. Amaç, 2030'a kadar 10 bin kadar hastanın kişiselleştirilmiş tedavilere erişimini sağlamak."

Yapılan açıklamada, kanser hastalarına kişiselleştirilmiş kanser aşısı denemelerine katılma seçeneği sunulacak ve bu kapsamda bir veri tabanı oluşturulacağı belirtildi. Bu çalışmanın erken ve geç evre kanserli hastalara yardımcı olmayı hedeflediği vurgulandı. Eğer başarılı olunursa, kanser aşılarının standart tedavinin bir parçası haline gelebileceği ifade edildi.

BioNTecH İNGİLTERE'DE MERKEZ KURUYOR

Yapılan açıklamada, BioNTech'in İngiltere'de klinik denemelere başladığı ve bu kapsamda hastaların çoğunun 2026'dan itibaren veri tabanına kaydedilmesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca, başka denemelerin de başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, BioNTech'in araştırmanın yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla Cambridge şehrinde 70'ten fazla bilim insanının çalışabileceği yeni laboratuvarlar ve İngiltere için yeni bölgesel bir merkez kurma planları yaptığı da kaydedildi.

KANSERLE MÜCADELEDE DEV ADIM

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, söz konusu ortaklığın "kanserle mücadelede ileriye doğru atılmış büyük adım" olduğunu ifade etti.

BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Uğur Şahin de "Çalışmanın başarılı olması halinde bu işbirliği sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada kanserli hastaların sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

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