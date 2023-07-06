Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!

Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesinin ardından 10 numara transfer etmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi buldu. Dinamo Moskova'nın yıldız ismi Sebastian Szymanski, İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda transfer ediliyor.

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Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!

Transfer dönemi boyunca büyük yankı uyandıran Arda Güler'in transferi sonunda resmiyet kazandı. Başkan Ali Koç'un ayrıldığını duyurduğu Arda Güler sonrasında Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın isteği üzerine şaşırtıcı bir 10 numara transferine yöneldi.

Fenerbahçe Arda Güler'in yerini doldurmaya kararlı. 6 ve 8 numara arayan Fenerbahçe bu sefer 10 numara için hazırlıklar yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni on numarası basına sızdı.

SEBASTİAN SZYMANSKİ FENERBAHÇE'YE GELİYOR!

Fenerbahçe, Dinamo Moskova'nın yıldız ismi Sebastian Szymanski gündemine aldı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Arda Güler'in gidişinden hemen sonra Sebastian Szymanski onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!

Henüz 24 yaşında olan yıldız oyuncu Polanyalı. Ülkesinin milli takımında boy gösteren Sebastian Szymanski, yaşına göre performansı ise görülmeye değer.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR!

250 maçta 37 gol atıp 49 asist yapan yıldız oyuncu geleceğin yıldız adayları arasında yer alıyor.

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