Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele karnesini açıkladı! Bu yıl 794 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin huzur ve güvenliği ile bölgenin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için büyük bir özveri ile mücadele etdiği belirtildi.

Açıklamanın devamında şu sözler yer aldı:

"- 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 19’u büyük, 301’i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilerek 21’i son bir haftada olmak üzere 794 terörist,

- 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 38.137 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

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Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir.

Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır.

Operasyonlarımızda tarihî ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmekte, aynı zamanda bölgede yaşayan masum insanlar ile tüm dinî ve etnik grupların güvenliğine de büyük önem verilmektedir.

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Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler dışında hiçbir hedefi yoktur.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve millet uğrunda döktükleri kanın hesabı bugüne kadar soruldu, bundan sonra da sorulacaktır.

Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizden aldığı güçle terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğimizin sağlanması için “Hudut, namustur!” anlayışı ile zorlu iklim ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla mücadelesine devam etmektedir.

Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi ile terörle mücadele etkinliğinin artırılması için ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Hudutlarımız, hem personel sayısı hem teknoloji bakımından en yoğun ve kapsamlı tedbirlerle korunmaktadır.

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde;

- Son bir haftada tüm hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 1’i FETÖ mensubu olmak üzere 3’ü teröristtir. 2 bin 561 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- 01 Ocak’tan itibaren ise tüm hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 174’ü FETÖ mensubu olmak üzere 268’i teröristtir. 118.425 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Ayrıca;

- 01 Ocak’tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 340,5 kilogramı son bir haftada olmak üzere 2 bin 362 kilogram uyuşturucu, 690 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.

Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.

SURİYE

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde icra edilen harekâtlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru parçalanmış; sınırlarımızın, asil milletimizin ve umudunu bizlere bağlayan masum ve mazlum bölge halkının güvenliği sağlanmıştır.

Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Bu faaliyetlerimiz sonucunda; 470 binden fazlası İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür.

Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.

Ancak terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir.

1 Ocak’tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 67 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 588 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Kahraman ordumuz; terör örgütlerine karşı ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapmaya hazır ve buna muktedirdir.

Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Yine, muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde çok teferruatlı bir şekilde, tüm somut delilleriyle ortaya koyduğumuz gibi PKK=YPG olduğunu dile getiriyoruz. Bunların aralarında bir fark yoktur ve bu gerçek herkes tarafından anlaşılmalıdır.

DEAŞ’la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

SURİYELİ'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ!

Suriye ile bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından farklı formatta ve düzeylerde başlatılan görüşmeler devam etmektedir.

25 Nisan 2023’te Moskova’da gerçekleştirilen Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları görüşmesinde;

- Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu,

- Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak ve bu kapsamda terörle mücadele için Suriye’de bulunduğumuzu,

- Daha fazla mülteci akınının olmaması ve insani trajedinin son bulması için gayret ettiğimizi,

- Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine dönmelerini amaçladığımızı,

- Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı, bütüncül bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini vurguladık.

Yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılar kapsamında yayımlanan Ortak Bildiri’de taraflar; Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine, Astana Süreci'nin Suriye meselesinin barışçı çözümünde öncü rolüne vurgu yapmış, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını kaydetmişlerdir.

Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına devam edilmektedir."

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