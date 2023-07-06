Kayıp yaşlı adamın cesedi 13 gün sonra bulundu

Uşak'ta 13 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda yaşlı adamın dereye atladığı ve cesedinin yaklaşık 1 kilometre mesafe sonrasında çamura saplanmış halde bulunduğu öğrenildi.

13 GÜN SONRA CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Karahallı ilçesi Külköy'de ikamet eden Hüseyin Erdoğan, 22 Haziran günü evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Jandarmaya ihbarda bulunulması üzerine AFAD ve Jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir güvenlik kamerasına dereye atladığı tespit edilen Erdoğan'ı arama çalışması Clandıras Köprüsü ve etrafında balık adamlarla arama çalışması sürdü. Erdoğan'ın kaybolmasından 13 gün sonra çamura saplanmış halde cesedi bulundu. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatılırken, Hüseyin Erdoğan'ın Kül köyde yıllardır yatalak eşine tek başına baktığı da öğrenildi.

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