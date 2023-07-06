Bu bahçede istedikleri ağaçtan kiraz toplayıp, satın alabiliyorlar

Düzce'de 8 dönümlük araziye dikilen 440 kiraz ağacı vatandaşları adeta çocukluklarına götürüyor. Aileleriyle birlikte bahçeye giren vatandaşlar, istedikleri ağaçtan ücreti karşılığında kiraz toplayabiliyor.

Düzce'de yaşayan Öz ailesi, 14 yıl önce Arapçiftliği Mahallesi'nde aldıkları bahçeye kiraz dikmeye karar verdi. 8 dönümlük araziye 440 kiraz ağacı diken aile, bahçelerini vatandaşa da açtı. Öz ailesinin kiraz bahçesine giren vatandaşlar, istedikleri ağaçtan ücreti karşılığında meyve toplayabiliyor.

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Arzu Öz, eşinin kiraza olan sevgisi dolayısıyla bahçe kurmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Ağaçlarımızı 14 sene önce diktik. Çocuklar sadece marketlerde, manavlarda meyveleri görmesinler, dalından da gelip kendileri toplasın istedik. Biliyorsunuz kiraz sultanların meyvesidir. Kiraz sevenlerimiz de çok. Bu da bir aktivite. İnsanlar kirazı çok seviyorlar. Hem toplayalım hem yiyelim hem de muhabbet edelim istiyoruz. Öyle güzel bir ortamdayız" dedi.

"Sepetleri veriyoruz, sapları ile toplamalarını istiyoruz"

Bahçeye gelen vatandaşlara sepet verdiklerini belirten Öz, "Sepetleri veriyoruz, sapları ile toplamalarını istiyoruz. Dalına zarar vermeden insanlar çocuklarıyla geliyorlar. Geçmişten anılarını hatırlıyorlar. "Bizim de kiraz ağacımız vardı ama kurudu" diyorlar. Böyle güzel hatıralar da oluyor, güzel sohbetlerimiz oluyor. Onlar da keyif alıyor biz de keyif alıyoruz. Kilo fiyatı gündemde neyse o fiyattan satışını yapıyoruz. Burası 8 dönüm üzerine 440 ağacımız var. Sarı, kırmızı, alacalı Napolyon kirazlarımız var. Gelmek isteyenler buyursun gelsinler" diye konuştu.

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"Çocukluğuma gidiyorum"

Ailesiyle birlikte kiraz bahçesine gelen bir vatandaş, "Kendi bahçemiz gibi topluyoruz. Kirazları ailemizle paylaşıyoruz. Gerçekten güzel bir duygu. Herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. Ben bu bahçede çocukluğuma gidiyorum" şeklinde konuştu.x

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