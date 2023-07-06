(MTO) Başkanı Mutlu Ayhan açıkladı: "Çam balında rekolte yükseliyor"

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, son yıllarda çıkan büyük orman yangınlarının ardından coğrafi işaretli "Marmaris Çam Balı'nın rekoltesinde yeniden yükselme başladığını ve bal üreticisinin her daim yanlarında olduklarını belirtti.

"MARMARİS ÇAM BALI DÜNYA MARKASI OLMALI"

Marmaris'te geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları sonrasında çam balı üretimi yapılan arılık alanların büyük oranda yanmasıyla birlikte Marmaris Çam Balı üretiminde düşüş gerçekleşmişti. Son 2 yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde Marmaris Çam Balı eski rekoltesine giderek yaklaşmaya başladı. Çam Balı'nın en önemli üretim merkezlerinden biri olan Marmaris'in 2019 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Marmaris Çam Balı, son yıllarda yaşanan yangınlar nedeniyle kaybettiği rekoltesine giderek yaklaşmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Çam Balı'nın dünya markası olmasını yönünde çalışmalar yürüttüklerini, yaşanan olumsuzluklara rağmen üretimin artarak devam ettiğini ifade etti.

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"KALİTELİ BALI ÜRETMEK VE ESKİ REKOLTEMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Eski rekolteye ulaşmak için çabaladıklarını ifade eden Başkan Ayhan; "2020 yılından bu yana yaşadığımız iklim değişikliği, yangınlar gibi olumsuz olaylar maalesef Çam Balı üretimimizde ciddi bir düşüş yaşanmasına sebep oldu. Özellikle 2021 yılında yaşadığımız ve 8 gün süren büyük yangın sonucu bal üretimi yaptığımız ormanlık alanımızın yarasından fazlasını kaybettik. Kovan sayımızda düşüş gerçekleşirken yüzde 50'ye varan bir üretim kaybımız oldu. Marmaris Çam Balı coğrafi işaretle tescillenmiş ve ilçemizin en önemli marka değeri olan ürünü. MTO olarak, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün destekleri ve arıcılarımızın gayreti sayesinde kayıplarımızı telafi etmek için büyük çaba içerisindeyiz. Gerek arıcılarımıza verilen eğitimler gerekse yapılan denetimlerle en kaliteli balı üretmek ve eski rekoltemize ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

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"BU YIL ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Dünyada çam balı üretiminin yüzde 90'ı Türkiye'de yapılırken bunun yüzde 75-80'inin Muğla'da gerçekleşmesi Marmaris Çam Balı'nın önemini gözler önüne serdiğini ve Marmaris Çam Balı üretiminde gerekli çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirten MTO Başkanı Ayhan; "Şu anda 572 arıcımızın yaklaşık 300'ü iklimsel nedenlerden dolayı Denizli'den Kayseri'ye kadar Anadolu'nun çeşitli yaylalarında bulunuyor. Önümüzdeki günlerde İlçe Tarım Müdürlüğü ve Odamız temsilcilerinden oluşan ekiple yayladaki arıcılarımızı ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını tespit edip hem de sorunlarını dinleyeceğiz. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığımız deprem afeti nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız eğitimlerimize sonbahar aylarında yeniden başlayacağız" şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ise "İlçemizde son yıllarda gerçekleşen iklim değişikliği ve yangınlardan kaynaklı bal üretiminde kayıplar olmuştur. Ancak üreticilerimize arı sütü, polen, oğul arı gibi alternatif arı ürünleri üretimi konusunda verdiğimiz eğitimler ile yeni kapılar açılmaktadır" şeklinde konuşarak arıcıların mutlaka yanlarında yangın söndürme tüpü bulundurmalarını gerektiğine dikkat çekti.

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