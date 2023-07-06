Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor! İşte ilk durakları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu mayıs ayındaki Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci turunda en fazla oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor! İşte ilk durakları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek desteği alan illeri ziyaret edecek. Erdoğan, bu çerçevede ilk ziyaretini 8 Temmuz Cumartesi günü Bayburt'a gerçekleştirecek. Bayburt'ta birinci turda %78,86 ve ikinci turda %82,45 oy oranıyla en fazla desteği alan Erdoğan, teşekkür ziyaretinde bulunacak.

Aynı gün içinde, Gümüşhane'ye de teşekkür ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'de birinci turda %74,42 ve ikinci turda %78,54 oy oranıyla güçlü bir destek aldı. Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinde Erdoğan, vatandaşlara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 27 milyon 834 bin 589 oy ve %52,18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kendisine rekor düzeyde oy veren illerin yanı sıra diğer illere de teşekkür ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti.

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