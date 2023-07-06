Magandalığın son bulması için emniyet çalışma başlattı

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 2021 yılının Ocak ayından bu yana yorgun mermi sonucu 1'i taksirle öldürme, 18'i de taksirle yaralama olayı olmak üzere toplam 19 olay meydana geldi, faillere yönelik çalışmalar yapıldı.

EMNİYET MAGANDALIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTI

Yaşanılan olayların önüne geçebilmek amacıyla Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, muhtarlarla birlikte 308 katılımcının bulunduğu 14 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Emniyet sorumluluk bölgesinde 305 broşür dağıtılarak belirli noktalara 53 afiş asıldı. Düğün merasimlerine sivil görevliler tarafından katılım sağlanarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Asker eğlencesi uğurlamaları sırasında yaşanabilecek, araç konvoyu oluşturma, yol kesme kapatma gibi kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokan olaylara müsaade edilmedi. Silahla ateş etme olaylarıyla ilgili alınan ihbarlara süratle reaksiyon gösterilerek şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Kararlılık ve hassasiyetle 2023 yılında da çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

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İnsanların bir anlık keyfiyeti sonucu başka yaşamlara son verilmesini engellemek ve silah atma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" sloganı ile çalışarak magandalığın önüne geçilmeye çalışılıyor.

"Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya ve mutluluğa kurşun sıkmamaya bir kez daha davet ediyorum"

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; özellikle sevincin, coşkunun paylaşıldığı düğün, nişan, asker gönderme ve benzeri etkinliklerde havaya sıkılan her kurşunun mutlaka geri dönüşü olacağının unutulmaması gerektiğini belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Yorgun mermi olarak tabir edilen her merminin henüz hayatının baharında olan yavrularımıza, birlikte yaşadığımız komşularımıza zarar vereceğini, hayatlarını söndürüp başka insanların hüznüne sebep olabileceğini unutmamalıyız. Bu tür etkinliklerde silah kullanımının önüne geçmek için tüm kolluk kuvvetlerimiz tarafından yürütülen denetimler ve bilgilendirme çalışmaları kesintisiz olarak devam edecek. Doğrudan veya yorgun mermi isabeti nedeniyle en mutlu günlerin en kötü günlerden birisi haline gelmemesi için tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya ve mutluluğa kurşun sıkmamaya bir kez daha davet ediyorum" dedi.

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Ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda sorumlular hakkında adli veya idari işlem yapılacağına dikkat çeken Vali Dağlı, bu mücadelede güvenlik güçlerinin yapacağı her türlü çalışmada vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatarak, çocukların geleceği için herkese önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

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