İsveç'te PKK adına para toplayan kişiye hapis cezası verildi! İlk kez ceza aldı!

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan suçlu bulunan 40 yaşındaki bir kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasını tamamladıktan sonra, Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

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İsveç'te PKK adına para toplayan kişiye hapis cezası verildi! İlk kez ceza aldı!

Türkiye'ye İade Edilecek

Stockholm Bölge Mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG adına haraç topladığı suçlamasıyla yargılanan bir kişiye 4,5 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı. Mahkeme kararında, zanlının "teröre finansman sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından cezalandırıldığı belirtildi. Cezasını tamamladıktan sonra ise Türkiye'ye iade edileceği ifade edildi.

İsveç'te PKK adına para toplayan kişiye hapis cezası verildi! İlk kez ceza aldı!

PKK/YPG Adına Verilen İlk Hapis Cezası

Bu karar, ülkede PKK/YPG adına haraç toplayan bir kişiye verilen ilk hapis cezası olarak kaydedildi. Savcı Hans Ihrman, iddianameyi hazırlarken zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller bulunduğunu belirtmişti. Zanlının ocak ayında bir restoranda silahla tehdit yoluyla haraç istediği ve tutuklandığı da haberlere yansımıştı.

İsveç'te PKK adına para toplayan kişiye hapis cezası verildi! İlk kez ceza aldı!

PKK'nın Ülkedeki Önemli Figürlerinden Biri Olarak Değerlendiriliyor

İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre, cezaya çarptırılan kişi PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri olarak değerlendiriliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisan ayında yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının sebebinin PKK/YPG olduğunu belirtmişti. Bakan Billström, PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerinin oldukça yaygın olduğunu ifade etmişti.

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