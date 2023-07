Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor! Önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye'nin atlattığı seçimden bahsederek İl Başkanları'nın çabalarını kutladığını söyledi.

"Umutlarını ülkemize bağlamış olanlara seçim zaferini armağan ediyoruz. Gerilime prim vermediğiniz için ayrımcılık yapmadığınız için her birinizi kutluyorum. Millet olarak nasıl büyük bir badire atlattığımız zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Her seçim, siyasetçiler için bir imtihandır. Her siyasi parti, sandık sonuçlarını çok iyi okur ve analiz eder. Sandıktan gelen mesajı anlamaya çalışır. Bunları yapmayanlar da silinir, gider."

Haberin Devamı

Bugün ismini dahi hatırlamadığımız birçok parti var. Seçim sonuçlarını partimiz için bir muhasebe haline getirdik. Eksiklerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı görmeye çalıştık. Zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Şımaranlardan, kibirlenenlerden asla olmadık."