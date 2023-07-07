Huzurevinde yangın çıktı! 6 kişi hayatını kaybetti!

İtalyan İtfaiyesinin (Vigili del Fuoco) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milano'daki Cinquecento Caddesi'ndeki huzurevinde gece 01.20'de çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, zehirlenen çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin onlarca kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Olayın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü kaydedildi.

16 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano'nun güneyinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 81 kişi, zehirlenme nedeniyle yakındaki hastanelere sevk edildi. Bu gruptaki kişilerden 16'sının durumu ciddi olmakla birlikte, 65 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Olayda yaşamını yitirenlerin beşi kadın, biri erkek huzurevi sakinidir. Altı kişiden ikisi yanarak, dört kişi ise dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Huzurevi, Milano Belediyesi tarafından sahiplenilen ve bir kooperatif tarafından işletilen, 210 yatak kapasiteli bir tesis olup, hastane hizmetlerine ihtiyaç duymayan ancak kendi başlarına yaşamaları zor olan yaşlı bireyleri barındırıyordu. Yangın sırasında 167 kişi huzurevinde bulunuyordu.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, yangının meydana geldiği huzurevine erken saatlerde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sala, "Yangın kontrol altına alındı. Bu tür olaylarda durum çok daha kötü olabilirdi, ancak 6 ölümün de ağır bir bedel olduğunu belirtmek gerekir. Umarım hastanede kritik durumda olanların sayısı artmaz." şeklinde konuştu.

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? #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023

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