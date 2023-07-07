Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!

Bayrampaşa Belediyesi, 90,8 milyon TL'lik vergi borcunu ödemek amacıyla ilçedeki iki camiyi satma kararı aldı. Bu karar, belediyenin mali durumunu düzeltmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Ancak bazı Meclis üyeleri, bu karara tepki göstererek belediyenin vergi borçlarını hülle yöntemiyle ödeme yoluna gittiğini iddia etti.

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Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!

90 Milyon 817 Bin Tl'lik Vergi Borcu

Bayrampaşa Belediyesi'nin vergi borcuna karşılık olarak ilçedeki iki camiyi satma kararı alması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Belediye Meclisi'nin temmuz oturumunda görüşülen teklifte, belediyenin toplam 90 milyon 817 bin TL'lik vergi borcu olduğu belirtildi. Borca karşılık olarak mülkiyeti belediyeye ait olan iki taşınmazın Hazine'ye devredilmesi ve vergi borcunun silinmesi önerildi.

Satış Teklifi Eleştirilere Rağmen Kabul Edildi

Ancak, devredilecek olan taşınmazların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre cami olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bu taşınmazlar üzerinde Ulubatlı Hasan Camii ve Kocatepe Ulu Camii gibi önemli camiler bulunmaktadır. Teklif, bazı Meclis üyelerinin itirazına rağmen çoğunluk oyuyla kabul edildi.

İlçenin En Büyük Camilerinden Biri Olan Kocatepe Cami Satışa Çıkarıldı

Belediyenin devredeceği 792 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde Ulubatlı Hasan Camii, 4 bin 933 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde ise ilçenin en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Ulu Camii bulunuyor. Camilerin satışı getirilen bu teklif, bazı üyelerin itirazına rağmen üyelerin oy çokluğuyla Belediye Meclisi’nde geçti.

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