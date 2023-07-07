Yurt dışından telefon getirme devri bitti! Yeni harç fiyatı 20 bin TL! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi gazetede yayımlanan karara göre mal ve hizmetlerde uygulanan KDV'de artış yapıldı. Buna göre yurt dışından getirilen telefon harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseldi.

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Yurt dışından telefon getirme devri bitti! Yeni harç fiyatı 20 bin TL! Resmi Gazete'de yayımlandı!

KDV artışıyla ilgili karar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirli ürünler ve hizmetler için uygulanan yüzde 8 oranındaki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 10'a, yüzde 18 oranındaki KDV ise yüzde 20'ye yükseltildi.

Ayrıca, harç miktarlarında da değişiklik yapıldı.

HARÇLAR ARTTI!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.

TELEFON KULLANIM HARCI ARTTI!

Karar ile birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin lira olarak yeniden belirlendi.

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