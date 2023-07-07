Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!

Ajax kaptanı Dusan Tadic, Beşiktaş'a önerildi. Sırp oyuncunun kulübüyle sözleşmesini feshetme durumu var. 34 yaşındaki hücumcu boşa çıkarsa Kartal devreye girecek.

Dusan Tadic Ajax formasıyla çıktığı 241 maçta 105 gol, 112 asist kaydetti.

Yıldız oyuncunun ismi Beşiktaş'la anılır anılmaz sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarı harekete geçti. Ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarına "Come to Beşiktaş Tadic" yorumları yapıldı ve oyuncu Beşiktaş'a çağrıldı.

Hollanda Kupası'nda Ajax'ı Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçtiği iddia edilmişti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama duygularım tavan yaptı. El hareketleri yaptı ama bununla tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum. Bundan hoşlanmadım.