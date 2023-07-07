Depremzedeleri dolandırmaya teşebbüs etti! Hapis cezası aldı!

Sosyal medya üzerinden depremzedeleri dolandırmaya çalışan Erhan Başzurna'ya "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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Depremzedeleri dolandırmaya teşebbüs etti! Hapis cezası aldı!

Şüpheli Erhan Başzurna'nın Facebook hesabında, deprem bölgesinde olmadığı halde bulunduğunu ve depremzedelere yardım edeceğini söyleyerek acil para yardımı talep ettiği 13 Şubat 2023 tarihinde bir paylaşım yaptığı belirlendi.

Şüphelinin menfaat sağlamaya çalıştığı tespit edildi ve polis tarafından paylaşımlarının ekran görüntüleri alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, polis ifadesinde yazıyı yazarken alkollü olduğunu, neden böyle bir yazı yazdığını hatırlamadığını, hesabına para gelseydi deprem bölgesindeki insanlara yardım yapacağını ve dolandırıcılık amacı güdmediğini iddia etti.

Kendisini bir temizlik görevlisi olarak tanımlayan Başzurna, "Olay anında alkollüydüm. Hap kullanmıştım. Herkesten özür dilerim, serbest bırakılmamı talep ederim" şeklinde ifade verdi.

Başzurna, "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan tutuklandı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın hesabına bugüne kadar olayla bağlantılı bir ödeme yapılmadığı belirtilerek 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

PİŞMANIM!

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Erhan Başzurna hazır bulundu. Sanık Başzurna savunmasında, kendi evinin daha önce yıkıldığını, sıkıntılar yaşadığını belirterek "Bu nedenle internete ilan vermek zorunda kaldım ancak bu ilandan dolayı çok pişmanım, bir daha böyle bir olay yapmayacağım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erhan Başzurna'yı "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın tahliyesine de karar verildi.

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