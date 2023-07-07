TOGG zirveye oturdu! Elektrikli SUV'da pazarın yeni lideri oldu!

Togg firmasının açıklamasına göre, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, "bir otomobilden fazlası" hedefiyle kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Sadece 2 ay içinde gerçekleştirilen satışlar, Togg'un elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olduğunu gösterdi.

Mayıs ve haziran aylarında, Togg 808 adet T10X'i müşterilere teslim ederek elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 28,9'luk bir pazar payına sahip oldu. T10X, toplam elektrikli SUV pazarında da haziran sonunda yüzde 15'lik bir pazar payıyla lider konumunu sağladı.

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TOGG

Togg, Türkiye'nin fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu global USECASE Mobility markası olarak konumlanıyor. 25 Haziran 2018 tarihinde kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding AŞ, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Zorlu Holding AŞ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir araya gelerek oluşturduğu bir girişim.

Togg, Trugo ve Trumore adlı alt markalarıyla birlikte akıllı ve bağlantılı otomobillerin etrafında bir ekosistem oluşturarak yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve iş modelleri geliştiriyor. Şirket, C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X'in piyasaya sunulmasının ardından C segmentinde Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim planına alacak.

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Gelecek yıllarda, B-SUV ve C-MPV modellerinin aileye katılmasıyla 5 modele sahip olan ürün gamı tamamlanacaktır ve bu modeller aynı DNA'yı paylaşacak. Togg, ortak bir platform kullanarak 2030 yılına kadar 5 farklı model ve toplamda 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

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