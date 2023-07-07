Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin'den olay sözler! 'CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor'

Seçimlerden sonra CHP içinde değişim tartışmaları devam ederken, eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert eleştirilerde bulundu. Hikmet Çetin, yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının yeterli olmadığını belirtti. Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda, Hikmet Çetin'in Kılıçdaroğlu'na daha fazla zarar verdiğini söylediği aktarıldı.

İstifasını İstiyorsun Ama etmez

Hikmet Çetin'in Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmadan satır başları.

- Sen Kemal Bey’in istifasını istiyorsun ama etmez” dedi. Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu.

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Chp'nin Sağa En Yakın İsmi

- CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir 'proje' olduğuna inanacaktı.

Keşke Shp'yi Kapatmasaydık

- 'Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz' dedi.

- Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklı idi.

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