Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi! "Orası babanın çiftliği değil!"

28 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar kazanmasının ardından CHP'de değişim sesleri yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrılarının başını çeken isim olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bir değişim yürüyüşü başlattı. Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezine yürüyen Özcan ve CHP'li kafileye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle geldi.
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve yürüyüşe katılan kişilerin partiye girişinin yasaklandığını iddia ettiği bir paylaşımla, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
ORASI BABANIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL
Özcan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sözde Demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım!!!
Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz'da Ankara Genel Merkezi önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP'linin, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış.
Bay Kemal; orası Atatürk'ün, halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum.
Aç o kapıları, bu kadar korkma. Değişim kaçınılmaz.
Sözde Demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım!!!— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 7, 2023
Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz’da Ankara Genel Merkezi önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP’linin, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış.
Bay…
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