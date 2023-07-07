YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!

TEl Abyadlı Abbas el-Halaf, Suriye'nin Rakka kentinde PKK/YPG militanları tarafından alıkonulan kardeşi Muheydi el-Halaf'ın işkence sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Abbas el-Halaf, uluslararası topluma seslenerek kardeşinin katillerinin hesap vermesini talep etti ve kardeşinin çocuklarının babasız kaldığını belirtti.

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YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!

Tel Abyad sakinlerinden 45 yaşındaki Muheydi el-Halaf, Eylül 2022'de doktor muayenesi için Rakka kent merkezine gitti. Ancak terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Rakka'ya geçtikten sonra ailesi uzun bir süre boyunca Halaf'tan haber alamadı.

Aile, PKK/YPG tarafından alıkonulduğunu ve sağlık durumunun kötü olduğunu öğrendi. Halaf, kalp ve şeker hastası olmasına rağmen ailesiyle 8-9 ay boyunca görüştürülmedi. Terör örgütü, Halaf'ın ölümünden bir hafta önce sadece bazı yakınlarıyla görüşmesine izin verdi. Görüşmeye katılan yakınları, Halaf'ın işkenceye maruz kaldığını ve yürümekte zorlandığını ifade etti.

Üç çocuk babası Halaf'ın cenazesi, ölümünden bir gün sonra ailesine teslim edildi. Halaf'ın eşi ve çocukları, güvenliklerini riske atmamak için olayı sosyal medyada duyurulmamasını istedi.

Bu olay, Suriye'deki terör örgütlerinin işlediği insan hakları ihlallerinin bir örneğini göstermektedir ve mağdurun ailesi için büyük bir acı kaynağı olmuştur.

YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!

Hasta Bir İnsan Nasıl İşkenceyle Öldürülür?

Mağdurun abisi Abbas el-Halaf, AA muhabirine, PKK/YPG'li teröristlerin ilk başta alıkoyma olayını inkar ettiklerini belirterek, "Ancak hapisten çıkan bir tandık aracılığıyla kardeşimin durumundan haberimiz oldu." dedi.

Halaf, kalp ve şeker hastası kardeşinin hiçbir askeri grupla bağlantısının bulunmadığını ve sadece tarlasında çiftçilik yaparak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Kardeşinin ölümünden bir hafta önce ziyaretine giden eşi ve çocuklarını gördüğünü ancak hastalığı ve maruz kaldığı işkence dolayısıyla onları tanıyamadığını anlatan Halaf, "İşkenceden yürüyemediğini görmüşler. Sedye üzerinde yatıyormuş. Hasta bir insan nasıl işkenceyle öldürülür? Kardeşimin çocukları bayramı yaşamadı." diye konuştu.

"Uluslararası Topluma Sesleniyorum"

Kardeşinin cenazesini teslim aldığında ayağında yara, sırtı ve kolunda darp izlerinin olduğunu söyleyen Halaf, "Kalçasını, elini ve çenesini kırmışlardı. Cesedin her yerinde morarmalar vardı. Ona öldüresiye işkence etmişler." dedi.

Halaf, "Uluslararası topluma sesleniyorum: Kardeşimin katillerinden hesap sorulmasını istiyorum. Kardeşimin çocukları babasız kaldı. Günahları neydi bu çocukların?" ifadelerini kullandı.

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