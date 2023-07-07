Ekrem İmamoğlu kaçıp gideyim derdinde! Ersan Şen'den Muhalefete sert tepki!

Millet İttifakı'nın başını çeken CHP, seçimlerden başarısız bir şekilde ayrıldı ve bu durum parti tabanında istifa çağrılarına yol açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan bu çağrılara Kılıçdaroğlu, danışmanlarının görevlerine son vererek ve aldığı oy oranını bir başarı olarak nitelendirerek yanıt verdi.

Ancak bu yanıt, değişim isteyen CHP'lileri daha da sinirlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için değişiklikler yapmaya devam etmesi eleştirilerin hedefi oldu.

Ersan Şen ise Sözcü TV'deki canlı yayında muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

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"İstanbul Unutulmuş Durumda"

"İstanbul'u da unutmuşlar, İstanbul unutulmuş durumda. İstanbul'da CHP'nin belediye başkan adayı kim söyleyebiliyor musunuz?



Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, sen istediğin kadar söyle memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Ne söylersen söyle hayat devam ediyor."

"İmamoğlu Ucuz Yolla İstanbul'dan Kaçıp Gideyim Derdinde"

Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede muhalefet yok kardeşim. Bütün bunların günahı muhalefetin boynunun üstünde. Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi koltuk kavgasına düştüler.



İşte İstanbul'da koltuğu terk etmek isteyen İmamoğlu, ucuz yolla İstanbul'dan kaçıp gideyim, genel başkan olayım olamazsam da mağduru oynayayım o derde düşmüş." Haberin Devamı

"Cumhurbaşkanı Atı Alıp Üsküdar'ı Geçiyor"

Muhalefetin çok büyük bir zafer elde etmiş gibi koltuk kavgasına düşmesinden yakınan Ersan Şen, "Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, sen istediğin kadar söyle memur maaşını 22 bin lira yapıyor." dedi.

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