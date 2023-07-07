İsveç eski bakanı itiraf etti! "Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını ciddiye almadık!"

İsveç devlet televizyonu SVT'nin ülkenin NATO üyeliğine başvuru sürecini ele alan "Processen" adlı belgeselinde görüşlerine yer verilen Linde, Türkiye'nin terör konusundaki söylemlerinde haklı olduğunu dile getirdi.

Linde, "Türkiye'nin ciddi bir şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını ve biz dahil diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'te finans kaynaklarının bulunduğuna dikkati çeken Linde, "Finans kaynakları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları eleştirme hakkı var. Bu, Erdoğan'a İsveç'in terörist olarak sınıflandırılan PKK'dan gelen tehdidi ciddiye almadığını eleştirme hakkı da veriyor." dedi.

Haberin Devamı

Ann Linde, 10 Eylül 2019-17 Ekim 2022'de Sosyal Demokrat hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yaptı. İsveç, Linde döneminde 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin'den olay sözler! 'CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor'

Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk görüntüleri!

Uzman isim uyardı “Güneş ışığından hem korunmalı hem de faydalanmalıyız”

Haziran ayında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu! İşte en çok kazandıranlar!

Haberin Devamı

GPRS cihazı takılan kelaynak kuşları doğaya bırakıldı

YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi! "Orası babanın çiftliği değil!"