Arnavutköy’de dalga boyu yükseldi! Hafta sonu denize girmek yasak!

Arnavutköy sahillerinde dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirilerek hafta sonu denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

BU TARİHLERDE DENİZE GİRİLMEK YASAK

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32. maddesinin (Ç) fıkrası gereğince alınan bilgiler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağından dolayı 08.07.2023 Cumartesi ve 09.07.2023 Pazar günleri ilçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

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