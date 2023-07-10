Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları haberleri uzun zamandır magazin dünyasında konuşulmaktaydı. Evlilikleriyle ilgili çıkan iddialara net bir yanıt vermeyen ünlü çift, bugün üzücü bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurdu. Bu haber, hayranları ve medya tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Boşanma sadece 15 dakika sürdü

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde kısa bir süre önce sona erdi. Anlaşmalı bir şekilde boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürdü.

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Çiftin evliliği boyunca Ali adında bir erkek çocukları olduğu biliniyor. Evliliklerini kurtarmak için çiftin aile terapistine başvurdukları da bilinmekteydi. Ancak ne yazık ki, çiftin çabaları sonuç vermedi ve boşanma kararı aldılar. Bu gelişme, çiftin hayranlarını ve medyayı şaşırtmış durumda.

Velayet Annede Kaldı

Anlaşmalı olarak boşanan çift, çocukları Okan Ali’nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.

Ünlü Çiftin Boşanmasına Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

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