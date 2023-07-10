Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak, 15 dakikada boşandı.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları haberleri uzun zamandır magazin dünyasında konuşulmaktaydı. Evlilikleriyle ilgili çıkan iddialara net bir yanıt vermeyen ünlü çift, bugün üzücü bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurdu. Bu haber, hayranları ve medya tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!

Boşanma sadece 15 dakika sürdü

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde kısa bir süre önce sona erdi. Anlaşmalı bir şekilde boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürdü.

Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!

Çiftin evliliği boyunca Ali adında bir erkek çocukları olduğu biliniyor. Evliliklerini kurtarmak için çiftin aile terapistine başvurdukları da bilinmekteydi. Ancak ne yazık ki, çiftin çabaları sonuç vermedi ve boşanma kararı aldılar. Bu gelişme, çiftin hayranlarını ve medyayı şaşırtmış durumda.

Velayet Annede Kaldı

Anlaşmalı olarak boşanan çift, çocukları Okan Ali’nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.

Ünlü Çiftin Boşanmasına Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Başlıca Yorumlar;

"Cok yazık oldu"

"Siz çok güzel bir çiftiniz üzüldüm"

"Boşanma modası çıktı bu ara"

"Adam Belli Ki Yorulmuş"

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

Taksim'de bomba paniği! Gerçek çok farklı çıktı!Taksim'de bomba paniği! Gerçek çok farklı çıktı!

İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklama! 200 Milyar dolarlık projeyi duyurdu!Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklama! 200 Milyar dolarlık projeyi duyurdu!

'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu

Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!

Karadeniz'de sel felaketinde son durum! Bakanlar önemli açıklamalar yaptı!Karadeniz'de sel felaketinde son durum! Bakanlar önemli açıklamalar yaptı!

Teröristlere bir darbe daha vuruldu! Ara! Bu!l Yok et!Teröristlere bir darbe daha vuruldu! Ara! Bu!l Yok et!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!
Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!
Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!
Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!
Haluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doydu
Haluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doydu
Karadeniz Ereğli’de Köfn rüzgarı esti, seyirciler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdi
Karadeniz Ereğli’de Köfn rüzgarı esti, seyirciler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdi
Son Haberler
İzmir’de AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı! Yaralandı!
İzmir’de AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı! Yaralandı!
Tekelci Ahmet abi hayatını kaybetti! Şişe fırlattığı görüntüler ile ünlü olmuştu!
Tekelci Ahmet abi hayatını kaybetti! Şişe fırlattığı görüntüler ile ünlü olmuştu!
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!
Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!
Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!
Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı! Yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı!
Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı! Yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı!
Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!
Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!
Çok Okunanlar
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!
Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Hadise kilo verdi! Sosyal medyada o paylaşıma yorum yağdı!
Hadise kilo verdi! Sosyal medyada o paylaşıma yorum yağdı!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak