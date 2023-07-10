NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı. Erdoğan, Vilnius'a harekete etmeden önce, "Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım" demişti.

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NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Haziran'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya seyahati öncesinde havalimanında basın toplantısı düzenlemişti.

Erdoğan, "Milletimizin bizden bir beklentisi var" diyerek, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadesini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

"Türkiye'nin Önünü Açın Biz De İsveç'in Önünü Açalım"

Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliği için, Türkiye'nin AB üyeliğini işaret ederken, "Türkiye'yi AB'nin kapısında 50 yılı aşkın süredir bekletenlere buradan sesleniyorum, Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz bizden beklentisi var, 50 yılı aştı"

İlgili konuyu, dün ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme getirdiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı "Vilnius'ta da bu açıklamayı yapacağım. Milletimiz bizden beklentisi var, 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz, çat kapı ülkesi değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği çıkışı gündemi belirlerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

"Türkiye'nin Ab'ye Katılma Hedefini Destekliyorum"

Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini söyledi. Nato Genel Sekreteri Stoltenberg konuyla ilgili, "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca İsveç'in NATO'ya giriş süreciyle ilgili de konuştu.

Stoltenberg, "İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" şeklinde konuştu.

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