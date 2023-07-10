NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Haziran'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya seyahati öncesinde havalimanında basın toplantısı düzenlemişti.

Erdoğan, "Milletimizin bizden bir beklentisi var" diyerek, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadesini kullanmıştı.

"Türkiye'nin Önünü Açın Biz De İsveç'in Önünü Açalım"

Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliği için, Türkiye'nin AB üyeliğini işaret ederken, "Türkiye'yi AB'nin kapısında 50 yılı aşkın süredir bekletenlere buradan sesleniyorum, Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Milletimiz bizden beklentisi var, 50 yılı aştı"

İlgili konuyu, dün ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme getirdiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı "Vilnius'ta da bu açıklamayı yapacağım. Milletimiz bizden beklentisi var, 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz, çat kapı ülkesi değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği çıkışı gündemi belirlerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Türkiye'nin Ab'ye Katılma Hedefini Destekliyorum"

Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini söyledi. Nato Genel Sekreteri Stoltenberg konuyla ilgili, "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca İsveç'in NATO'ya giriş süreciyle ilgili de konuştu.

Haberin Devamı

Stoltenberg, "İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" şeklinde konuştu.

Taksim'de bomba paniği! Gerçek çok farklı çıktı!

İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklama! 200 Milyar dolarlık projeyi duyurdu!

'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu

Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!

Teröristlere bir darbe daha vuruldu! Ara! Bu!l Yok et!

Çin'in yerine Türkiye geçiyor! Afrika ülkelerinin gözü Türkiye'ye döndü!