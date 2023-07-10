Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklama! 200 Milyar dolarlık projeyi duyurdu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni dönem enerji yol haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, 200 milyar dolarlık bir proje setiyle yenilenebilir enerji, nükleer enerji, doğal gaz ve petrol altyapısı gibi alanlarda yeni döneme hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Nükleer enerji konusunda ikinci ve üçüncü nükleer santrallerle ilgili Rusya, Güney Kore ve Çin ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, Trakya bölgesinde bir nükleer santrale sahip olmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanında da büyük hedeflere sahip olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, her yıl 1.500 megavat rüzgar projesi ve 2035'e kadar 5.000 megavat denizde rüzgar projesi hedefine sahip olduklarını belirtti.

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Bakan Bayraktar, orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir rol oynayan Muğla'daki Yeniköy Kemerköy elektrik santraline de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ayrıca, Gabar'daki petrol rezervi ve Karadeniz gazı konusunda da önemli mesajlar verdi.

200 Milyar Dolarlık Yatırım Seti

Türkiye'nin enerji sektöründeki gelecek planlamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 200 milyar dolarlık bir proje setiyle Türkiye'nin enerji alanındaki geleceğe hazırlandığını ifade etti.

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1000 Megavatlık Bir Güneş Enerjisi Santrali

Bakan Bayraktar, 2017 yılında Konya-Karapınar'da bir proje olan YEKA'yı (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) duyurduklarını ve bu projenin bir bütüncül bakışın bir yansıması olduğunu belirtti. YEKA projesi kapsamında, 1000 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurulmasını ve kullanılan panellerin Türkiye'de üretilmesini hedeflediklerini söyledi. Yerlileşme oranının minimum yüzde 60-65 olması şartını getirdiklerini vurgulayan Bayraktar, sadece yakıt anlamında değil, yerli yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreterek üretim, istihdam ve ihracat etkisine sahip bir tesisi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Daha Yeşil Bir Türkiye

Bakan Bayraktar, gelecekte de yenilenebilir enerji alanı, pil ve batarya teknolojileri, petrol ve doğal gaz arama ekipmanları, elektrik üretiminde kullanılan diğer ekipmanlar gibi alanlarda yerlileşme konusunun önemli bir gündem maddesi olacağını belirtti. Bu doğrultuda yatırım iştahını artırmak ve yerlileşmeyi sağlamak için düzenlemeler yapacaklarını ve bir vizyon ortaya koyacaklarını ifade etti.

Proje Odaklı Çalışmalar Arttırılacak

Önümüzdeki dönemde proje odaklı çalışmalara daha fazla odaklanmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, uzun soluklu işlere yönelik çalışmaların da gerekliliğine değindi. Türkiye'nin önünde tamamlanması gereken ve hukuki altyapısı hazırlanacak olan, 2035 yılına kadar sürecek yaklaşık 200 milyar dolarlık projelerin bulunduğunu belirtti. Bu projeler arasında yenilenebilir enerji, nükleer enerji, doğal gaz ve petrol arama, doğal gaz ve petrol altyapısı, enterkonneksiyon projelerinin yer aldığını ifade etti. Bakan Bayraktar, 200 milyar dolarlık proje setiyle Türkiye'nin önümüzdeki döneme hazırlandığını vurguladı.

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