Karadeniz'de sel felaketinde son durum! Bakanlar önemli açıklamalar yaptı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadaniz'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, "Can kaybımız yok, 137 vatandaşımızı kurtardık" açıklamasında bulunarak, riskin gece yarısına kadar sürdüğünü ifade etti. Yerlikaya, vatandaşların botlar ve helikopterlerle kurtarıldığını duyurdu.

Tunç ve Yerlikaya, sağanak sonrasında oluşan selden etkilenen Bartın'da incelemelerine devam ediyor.

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Tersane Caddesi'nde iş yerlerini su basan esnafı ziyaret eden Tunç ve Yerlikaya, bölgedeki vatandaşlarla da görüştü.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç ve Yerlikaya, tahliye ile hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Can Kaybımız Ve Yaralanan Vatandaşımız Yok"

Bakan Yerlikaya yaşanan selde hayatını kaybeden ya da yaralanan kimsenin olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İlk anından itibaren süratle bu aşırı yağışlardan etkilenen bölgelere geldik. Bakanlarımızla istişare halindeydik, her birimizin görev alanları olmak üzere sel olan illerimizle ilgili ortak hareket ettik. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın yanındaydık. Bartın'da 137'ye yakın vatandaşımızı helikopterlerle kurtardık. Can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor."

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"Şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Taşkınlar sebebiyle maddi hasarlar oldu. Maddi hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bartınımız'da şiddetli yağıştan bütün ilçelerimiz etkilendi. Acil ödenek yardımlarıyla hasarlar giderilmeye devam ediyor. Bugün çok daha ağır bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik, barajlarımızın faydasını burada görmüş olduk. 155 köyde hasar meydana geldi, ilk etapta temizlik çalışmaları devam ediyor. Komşu illerimizde de hasarlar mevcut. Bakanımızla birlikte oraları da ziyaret edeceğiz. Bugün havanın açılmış olması temizlik çalışmalarının süratle giderilmiş olacak. Tarım hasarlarımız da var, onlar da endişe etmesin. Onların zararları karşılanacak. Çalışmalara katılan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum."

Afad'dan Uyarı: 13 İl İçin Turuncu Kod!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 ilde yoğun yağış sonucu meydana gelen sel felaketi hakkında açıklamada bulundu.

Ülke genelindeki yağışlar hakkında açıklama yapan AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 10 Temmuz 2023 tarihinde 13 ilde Turuncu Kod (Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak) uyarısı bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine Mesaj Formu ile bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı verilen 15 ilde yaşayan tüm vatandaşların başkanlık tarafından kısa mesaj ile bilgilendirildiği belirtilirken, turuncu uyarı verilen illerden periyodik olarak bilgilerin alındığı bildirildi.

Aşırı yağışlar sonucunda toplamda 2 bin 515 ihbar alındığı ifade edilirken, açıklamaya şöyle devam edildi:

“Çalışmalara destek vermek üzere bölgeye 449 arama kurtarma, 25 dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 328 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 570 vatandaşımız bot ve iş makineleri ile kurtarılmıştır. Zonguldak, Bartın ve Rize illerine AFAD Başkanı, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Müdür, 4 Daire Başkanı ve 2 İl Müdürü çalışmaları koordine etmek amacıyla görevlendirilmiştir.”

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde meydana gelen yağmurların il il bilançosu yer aldı.

Afad’tan İl İl Yağmurun Meydana Getirdiği Yağış Bilançosu:

Bartın:

“Yağışlar 8 Temmuz günü akşam saatlerinde tarihinde başlamış, Bartın Arıt Beldesine 201 kilogram, Amasra ilçesine 183 kilogram, Bartın Merkez’e 139 kilogram yağış düşmüştür. Bölgede yağışlar devam etmekte olup, 588 ihbar bildirilmiştir. İl genelinde 3 bin 333 personel, 80 motopomp, 170 iş makinesi, 4 çamur pompası, 13 dalgıç pompa, 1 helikopter, 156 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu ve 1 adet mobil ikram aracı çalışmalara devam etmektedir. Bin 900 Jandarma personeli çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. DSİ’den 596 personel çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. 155 AFAD Gönüllüsü, 40 Yerel Destek Ekibi görevlendirilmiştir.

Aşırı yağışlar sonucunda olay bölgesine toplam 62 (JAK/SAK) personel görevlendirilmiştir. Merkezde ve Ulus ilçesinde toplam 61 yerleşim yerine enerji verilememektedir. İl genelinde 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve 32 farklı noktada heyelan meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Ekiplerce 126 vatandaşımız helikopter, bot ve iş makinaları ile kurtarılmıştır. Kurucaşile ilçesinde 3, Amasra ilçesinde 1 ve Merkez ilçede 25 kişi olmak üzere toplam 29 kişi tahliye edilmiştir. Kurucaşile ilçesinde tahliye edilen 3 kişi sosyal tesislerde misafir edilmektedir. Amasra tüneli geçici olarak kapatılmış, Bartın Abdipaşa yolu, İnkum Mugada yolu, İnkum - Karasu yolu kapatılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Bartın- Karabük yolu, Bartın- Zonguldak yolu ve Boğaz girişi İnkum yolu boğaz mevki ve Karasu yol ayrımından kapalı olduğu bilgisi alınmıştır. Toplam 51 konumda 29 hasar giderilmiş, 22 konumda ise çalışmalar devam etmektedir.”

Zonguldak:

“Yağışlar 8 Temmuz günü akşam saatlerinde tarihinde başlamış, Zonguldak Radar Sahasına 232,2 kilogram, Beycuma Beldesine 201,2 kilogram yağış düşmüştür. Alınan ihbar sayısı 890 olup gelen ihbarlara AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. Zonguldak Valiliği bünyesinde 348 araç, 5 bot ve bin 117 personel ile olay bölgesinde çalışmalara devam edilmektedir. Arama kurtarma ekipleri tarafından 7 kişi mahsur kaldığı yerden kurtarılmıştır. Devrek İlçesinde 98, Gökçebey ilçesinde 40 kişi olmak üzere toplam 138 kişi tahliye edilerek yurtlara yerleştirilmiştir. İl genelinde 9 bölgede çalışma yapılmış olup 4 bölgenin ulaşıma kapalı olduğu ve 5 bölgenin yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldığı bilgisi alınmıştır. Çaycuma-Bartın karayolu ulaşıma kapalıdır. İl Özel İdaresince 124 adet köyde 99 personel ve 45 iş makinası ile çalışma yapılmış olup 224 km köy yolu ve 12 adet köprü hasar görmüştür. Zonguldak Gökçebey ve Devrek Devlet Hastaneleri’nde yoğun yağışlar sonrası su baskını meydana geldiği, acil servislerin kullanım dışı kaldığı, tedavisi devam eden 7 kişinin başka hastanelere sevk edildiği bilgisi alınmıştır. 38 ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli bölgeye sevk edilmiştir. İl genelinde 1700 arılı kovan, 200 bin kanatlı hayvan, 8 büyükbaş hayvanın ve 2 bin adet sera ve 37 bin dekar ekili dikili alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir.”

Düzce:

“Düzce il genelinde dün sabahtan bu yana devam eden yoğun yağışlar sonrası Yığılca ilçesine 250,7 kilogram, Çilimli ilçesine 144 kilogram, Akçakoca ilçemizde 90,7 kilogram ve merkez ilçesine 98,2 kilogram yağış düşmüştür. Alınan ihbar sayısı 252 olup AFAD ve belediye ekiplerince müdahale edilmektedir. Merkezde 4 köy, Yığılca İlçesinde 15 köy olmak üzere 19 köyde elektrik kesintisi bulunmaktadır. Yığılca ilçesinde 24 köy yolu ulaşıma kapalıdır. Heyelan nedeniyle kapalı olan köy yollarında açma çalışmaları devam etmektedir. 96 tarım işçileri tahliye edilerek merkez KYK yurdunda misafir edilmekte olup, 474 vatandaşımız güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisi alınmıştır. Düzce ilinde alınan bilgiye göre toplam 397 personel ve 208 araç sahada çalışmaktadır.”

Ordu:

“İl genelinde aralıklarla devam eden kuvvetli yağmur sonucunda Fatsa ilçesinde 85,9 kilogram, Perşembe ilçesine 122 kilogram yağış düşmüştür. 8 Temmuz tarihinde Ordu ili Fatsa, Altınordu ve Merkez ilçelerinde aşırı yağışlar meydana gelmiştir. İl genelinde 26 farklı bölgede heyelanın meydana geldiği, Ordu-Giresun Sahil Yolu’nun kapalı olduğu bilgisi alınmıştır. Alınan ihbar sayısı 601 olup ihbarlara AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve Belediye ekipleri tarafından müdahale edilmektedir.

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