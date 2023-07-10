Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!

Son vergi zamlarıyla birlikte birçok sektörde zam haberleri gündeme gelmektedir. Sigara sektörü de geçtiğimiz ay yapılan 5 TL'lik zammın ardından ikinci bir güncellemeyle karşı karşıya kalmıştır.

İLK ZAM JTİ GRUBUNA

Dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 41 liraya, en pahalı sigarası ise 46 liraya çıktı. JTİ grubuna gelen zammın ardından bugünse PM grubunun fiyatları arttı.

PM GRUBUNUN EN UCUZU 42 TL OLDU

Zamla birlikte PM grubu sigaraların en ucuzu 42 TL'ye çıkarken, grubun en pahalı sigarası ise 48 TL oldu.

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