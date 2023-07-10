Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!

Başkentte silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonda 22 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı 27 şahsı tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından icra edilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Çatışma Bölgeleri İle İrtibatları Varmış

Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının daha önce terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına teslim edileceği aktarıldı.

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ABD: "DEAŞ Lideri Muhacir öldürüldü"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda düzenlediği hava saldırısında DEAŞ lideri Usame el-Muhacir'i öldürdüklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen hava saldırısında DEAŞ Lideri Usame el Muhacir'in öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada MQ-9 dronlarıyla düzenlenen saldırılarda Rus uçaklarının sabahın erken saatlerinde 2 saat boyunca söz konusu MQ-9 dronunu taciz ettiği belirtildi. Öldürülen DEAŞ lideri hakkında fazla detay verilmezken herhangi bir sivile zarar verilmediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "DEAŞ yalnızca bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit unsuru. CENTCOM, Suriye ve Irak'ta operasyonlarına DEAŞ'ı yenene kadar devam edecek" denildi.

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