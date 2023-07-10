Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta icra edilecek, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta icra edilecek, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesi!

Açıklamada, "Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanısıra, NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle Zirve'ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!

Denizli'de sır ölüm! Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu!Denizli'de sır ölüm! Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu!

İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!

Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

Sakarya'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermi sıktı!Sakarya'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermi sıktı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti! 'Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti! 'Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz'

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Haliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı
Haliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı! Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olmuştu!
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı! Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olmuştu!
Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!
Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!
Son Haberler
Asya kaplanı sineği tehlikesi giderek artmaya başladı, Asya kaplanı sivrisinek ısırığına doğal önlem
Asya kaplanı sineği tehlikesi giderek artmaya başladı, Asya kaplanı sivrisinek ısırığına doğal önlem
Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor
Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!
Türkiye enerjide bağımsız olmaya doğru gidiyor! Yüzde 20'sini karşılayacak!
Türkiye enerjide bağımsız olmaya doğru gidiyor! Yüzde 20'sini karşılayacak!
Bartın sel felaketiyle boğuşuyor! Bakan Yerlikaya'dan son açıklamalar!
Bartın sel felaketiyle boğuşuyor! Bakan Yerlikaya'dan son açıklamalar!
Çok Okunanlar
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Hijyen ürünlerinde vergi yüzde 20’ye çıktı, zam geleceği endişesiyle vatandaşlar marketlere akın etti
Hijyen ürünlerinde vergi yüzde 20’ye çıktı, zam geleceği endişesiyle vatandaşlar marketlere akın etti
Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!
Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak