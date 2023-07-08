İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!

İspanya'da ana muhalefette bulunan sağ görüşlü Vox partisi, 100 maddeden oluşan seçim programında göçmen ve İslam karşıtı politikaları da içeren aşırı sağcı görüşlerini açıkça ifade etti.

İslam Karşıtı Politikalar Programda Yer Aldı

Vox'un seçim programında düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi, suç işleyen yasal göçmenlerin ülkeden çıkarılması, yasa dışı ülkeye girenlerle ilgili yasaların değiştirilmesi gibi göçmen politikaları yer aldı. Ayrıca, köktendinci camilerin kapatılması, cihatçılığı savunan imamların sınır dışı edilmesi ve İspanya topraklarında finansmanı yabancı ülkeler tarafından sağlanan ibadet yerlerinin yasaklanması gibi İslam karşıtı politikalar da programda yer aldı.

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Vox'un seçim programı, iç politikayla ilgili konularda da tartışmalara neden oldu. Programda, sol hükümetin çıkardığı bazı yasaların iptal edilmesi, ayrılıkçı siyasi partilerin yasaklanması, özerk yönetimlerin haklarının kısıtlanması gibi vaatler dikkat çekti. Bu politikalar İspanyol basınında geniş yankı buldu.

Aşırı sağın seçim programının İspanyol basınındaki yankıları ise daha çok iç politikayla ilgili konularda oldu.

17 Özerk Yönetimin Haklarını Kısıtlayacak

Vox'un, "kürtaj, ötenazi, LGTB'nin haklarının genişletilmesi, Demokratik Bellek (Franco döneminin izleriyle ilgili toplumsal hesaplaşmayı içeren yasa)" gibi sol hükümetin çıkardığı yasaların iptal edilmesi, Katalonya ve Bask'a atfen ayrılıkçı siyasi partilerin yasaklanması, ülkedeki 17 özerk yönetimin haklarının kısıtlanıp daha merkeziyetçi bir yönetim şekli getirilmesi gibi vaatleri dikkati çekti.

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