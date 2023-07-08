Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!

Kastamonu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 4 bin 500 öğrencisini mezun etti. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'nda düzenlenen mezuniyet töreninde fakültelerinden birincilikle mezun olan öğrencilere plaketleri takdim edildi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini birincilikle bitiren Felsefe bölümü öğrencisi 61 yaşındaki Fatma Gül Çohadar da plaketini aldı. Fakülteyi birincilikle bitiren Çohadar, mezun olduğundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşayan ve evinde resim yapan 82 yaşındaki Hamdi Balkaş ise Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden üçüncülük ile mezun oldu. Balkaş, geçen yıl aynı yaşta Ankara Üniversitesi'nden mezun olan Mustafa Yavuz Yalçınkaya ile birlikte Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu unvanına da kavuştu.

"Gençliğimde Okuma Fırsatı Bulamadım Ama O Aşk İçimde Hep Vardı"

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini birincilikle bitiren 61 yaşındaki Fatma Gül Çohadar, "Mardin'de doğdum. İlk gençlik yıllarım Mardin'de geçti. 18 yaşımdan sonra İstanbul'a yerleştim. İstanbul hayatım 25 yıl sürdü. Ondan sonra Kastamonu hayatım başladı. Kızım buraya atanmıştı, ben de buraya onun yanına geldim. Gelmişken boş kalmak istemedim. Çünkü içimde bir okuma aşkı ardı. Gençliğimde okuma fırsatı bulamadım. Ama o aşk içimde hep vardı. Gittikçe büyüyerek içimi yakmaya başladı. Ben de okuyacağım dedim ve üniversite sınavına girdim. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazandım. Bölümü birincilikle bitirdim. Büyük bir zevkle, aşkla okudum. Şimdi bitti diye çok üzülüyorum. Herhalde yüksek lisansa devam edeceğim. Çünkü bence hayat bir okul bizler o okulun ebedi öğrencileriyiz. Peygamber efendimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz buyurmuş. Aslında bu hadis benim yaşam felsefem haline geldi. İlim öğrenmek kadın, erkek bütün Müslümanlara farzdır. Ben de bir Müslüman olarak son nesime kadar ilim ve irfan yolunda yürüyeceğim" dedi.

Haberin Devamı

"Yüksek Lisans Ve Doktora Da Düşünüyorum"

Gençlere fırsat varken okumalarını tavsiye eden Çohadar, "Sonra yaşlandıktan sonra ukde kalıyor insanın içinde. Ama ukdenin de ölüme kadar gitmesine izin vermemek gerektiğine ben inanıyorum. Kaç yaşında olursak olalım okumamızı bitirebiliriz, devam ettirebiliriz. Ben devamını elbette istiyorum. Pedagojik formasyon da aldım. Belki öğretmenlik de düşünebilirim. Ama aynı zamanda yüksek lisans ve doktora da düşünüyorum. Akademik olarak devam etmek istiyorum. O enerji var bende" diye konuştu.

"Evimin Balkonu Geniş, Orada Resim Yapmayı Düşünüyorum"

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden üçüncülükle mezun olan 82 yaşındaki Hamdi Balkaş da, "Üniversiteye girmeden önce de resim yapıyordum. Bunun bir bilgisini öğrenmek istedim. Bilgisiz bir şey olmuyor, bilgi çağındayız. Gençler gençliklerini kıymetini bilsinler, yaşlandığınızda bu işler çok daha zor oluyor. Ben bu sene fakülte üçüncüsü olarak mezun oldum. Balkonum geniş, bundan sonra balkonumda resim yapacağım. Gençlere tavsiyem okumanın yaşı yok ama her şeyi zamanında yapmak lazım. Benim yaşıma geldiğinde bu işler zor. Hastalandım, ameliyattan çıkıp derse geldim. Bu yüzden zorlandım" şeklinde konuştu.

Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!

Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!

Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!