Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!

Irak'ın Kuzeyi'nde birçok saldırıyo katılan "Zana Goven" kod adlı Zafer Akgün etkisiz hale getirildi.

YAYINLAMA
Google News
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri nokta operasyonları ile hainlerin mezarını kazıyor.

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayının sonlarında Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda söz konusu terörist grup etkisiz hale getirildi.

İncelemelerin ardından etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve Mehmetçik’e yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu tespit edildi.

Çok sayıda saldırıya katıldı

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!

CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!

Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da Ekmek zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı!
İstanbul'da Ekmek zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı!
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!
Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!
Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!
Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!
Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!
Son Haberler
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!
Çok Okunanlar
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı
Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı
Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!
Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!