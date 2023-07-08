Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri nokta operasyonları ile hainlerin mezarını kazıyor.

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayının sonlarında Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

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Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda söz konusu terörist grup etkisiz hale getirildi.

İncelemelerin ardından etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve Mehmetçik’e yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu tespit edildi.

Çok sayıda saldırıya katıldı

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

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