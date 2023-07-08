Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde yaşanan yenilgiyi değerlendirdiği yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Biz kazanacağımıza inanmıştık, ancak seçim sonuçları beklediğimiz gibi olmadı ve bu durum ciddi bir travma yaşattı" şeklinde konuştu.

YAYINLAMA
Google News
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde yaşadığı yenilgiler sonrasında parti içinde liderlik tartışmaları ve görüş ayrılıkları devam etmektedir.

Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce yakın olan bazı isimlerin şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

Parti İçi Tasfiye Dönemi

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimlere yönelik geniş kapsamlı bir tasfiye süreci başlattığı ifade edilmektedir.

Kılıçdaroğlu'nun, parti örgütü üzerinde daha fazla etki sahibi olabilmek ve ilçe delegeleri üzerindeki kontrolünü artırmak amacıyla yeni bir planı devreye sokacağı belirtilmektedir. Bu süreçte, parti içindeki bazı değişiklikler ve görevden almalara yönelik adımların atılabileceği öngörülmektedir.

Seçimlerin ardından basına çok konuşmayan Kılıçdaroğlu TV100'e demeç verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

"Seçimler Ciddi Travma Oldu"

"Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

"Hayal Kırıklığını Kronik Hale Getirmek Doğru Değil"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçten öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

"Nehri Yüzdük Kıyısına Kadar Geldik Ama Çıkamadık"

"Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık şimdi biz o nehri yüzmeye devam edeceğiz karşıya geçeceğiz nehir akıyor biz de yüzüyoruz"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

"Manisa’yı, Bursa’yı, Balıkesir’i ve Denizli’yi Alacağız"

"Biz bugün 11 büyük kenti aldık. Geçen seçimlerde bunlara Bursa gibi Balıkesir gibi, Denizli gibi, Manisa gibi, uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz. Adaylarımız mücadeleyi yapacaklar. Belediye başkanlarımız da başarılı belediye başkanlarımız ellerinde bütün engellemelere rağmen ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, iyi sonuçlar elde edecek."

Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!

Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!

Emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni emekli maaşı!Emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni emekli maaşı!

Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!

Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu baskını: 8 gözaltıJandarmadan eş zamanlı uyuşturucu baskını: 8 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Teröre kucak açan ülkelere destek vermeyiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Teröre kucak açan ülkelere destek vermeyiz'

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da Ekmek zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı!
İstanbul'da Ekmek zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı!
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!
Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!
Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!
Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!
Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!
Son Haberler
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
Çok Okunanlar
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı
Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı
Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!
Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!