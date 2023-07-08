Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde yaşadığı yenilgiler sonrasında parti içinde liderlik tartışmaları ve görüş ayrılıkları devam etmektedir.

Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce yakın olan bazı isimlerin şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görülüyor.

Parti İçi Tasfiye Dönemi

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimlere yönelik geniş kapsamlı bir tasfiye süreci başlattığı ifade edilmektedir.

Kılıçdaroğlu'nun, parti örgütü üzerinde daha fazla etki sahibi olabilmek ve ilçe delegeleri üzerindeki kontrolünü artırmak amacıyla yeni bir planı devreye sokacağı belirtilmektedir. Bu süreçte, parti içindeki bazı değişiklikler ve görevden almalara yönelik adımların atılabileceği öngörülmektedir.

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Seçimlerin ardından basına çok konuşmayan Kılıçdaroğlu TV100'e demeç verdi.

"Seçimler Ciddi Travma Oldu"

"Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu."

"Hayal Kırıklığını Kronik Hale Getirmek Doğru Değil"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçten öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil." Haberin Devamı

"Nehri Yüzdük Kıyısına Kadar Geldik Ama Çıkamadık"

"Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık şimdi biz o nehri yüzmeye devam edeceğiz karşıya geçeceğiz nehir akıyor biz de yüzüyoruz"

"Manisa’yı, Bursa’yı, Balıkesir’i ve Denizli’yi Alacağız"

"Biz bugün 11 büyük kenti aldık. Geçen seçimlerde bunlara Bursa gibi Balıkesir gibi, Denizli gibi, Manisa gibi, uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz. Adaylarımız mücadeleyi yapacaklar. Belediye başkanlarımız da başarılı belediye başkanlarımız ellerinde bütün engellemelere rağmen ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, iyi sonuçlar elde edecek."

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