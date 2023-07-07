Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!

Ek bütçe kanun teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Depremlerin ardından devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla afet bölgesini kalkındırmak için çalışmalar sürüyor.

Türkiye ekonomisine yönelik harcamalara ilişkin bütçe belirlendikten sonra, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin izlerini silmek için bütçenin genişletilmesi ihtiyacı doğdu. 11 ili derinden etkileyen depremin bütçeye getirdiği yük için ek bütçe yapılması zorunlu oldu. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

En Yüksek Bütçe Afad'a Ayrıldı

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi. Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı. İkinci en yüksek ödenek 279 milyar 750 milyon 936 TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.

Depremler Ek Bütçeye Sebebiyet Verdi

Türkiye ekonomisine yönelik harcamalara ilişkin bütçe belirlendikten sonra, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin izlerini silmek için bütçenin genişletilmesi ihtiyacı doğdu. 11 ili derinden etkileyen depremin bütçeye getirdiği yük için ek bütçe yapılması zorunlu oldu.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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