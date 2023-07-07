NATO ülkelerinin savunma harcamaları bu yıl artacak!

NATO müttefiklerinin 2023'teki savunma harcamalarının cari fiyatlarla yüzde 8,3 artarak 1,2 trilyon doları aşacağı bildirildi.

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NATO ülkelerinin savunma harcamaları bu yıl artacak!

NATO tarafından açıklanan verilere göre, bu yılki tahminlere göre ABD, Kanada ve Avrupa'daki NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının tarihi bir şekilde artacağı öngörülüyor. Artış oranı yüzde 8,3 olacak.

Döviz kurları ve cari fiyatlar dikkate alınarak yapılan tahminlere göre, ABD savunma harcamalarında 9 yıldır üst üste artış göstererek 860 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

NATO istatistiklerine göre, ABD dışındaki üyelerin toplam savunma harcamalarının 404 milyar dolar olması beklenirken, NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının 1,26 trilyon doları aşacağı öngörülüyor.

ABD'nin ardından Almanya'nın 68 milyar dolar, İngiltere'nin 65 milyar dolar, Fransa'nın 56 milyar dolar, İtalya'nın 31 milyar dolar, Polonya'nın 29 milyar dolar ve Kanada'nın 28 milyar dolar savunma harcaması yapması bekleniyor.

Savunma harcamalarının milli gelir içindeki payına gelince, Polonya bu alanda liderlik ediyor ve milli gelirin yüzde 3,9'unu savunma harcamalarına ayırıyor. Polonya'yı yüzde 3,49 ile ABD, yüzde 3,01 ile Yunanistan, yüzde 2,73 ile Estonya ve yüzde 2,54 ile Litvanya takip ediyor.

Türkiye'nin savunma harcamalarının milli gelir içindeki payının yüzde 1,31 olması ve harcamaların 15,8 milyar doları aşması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu rakamları NATO açısından olumlu bulduğunu ifade etti.

Stoltenberg, bu yıl 31 NATO ülkesinin 11'inin savunma harcamalarının GSYİH'nın yüzde 2'sini aştığını belirtti. 2014'te bu sayının 3 olduğunu ve o zamandan beri NATO müttefiklerinin toplamda 450 milyar avro ek savunma harcaması yaptığını bildirdi.

Stoltenberg, bu yılki yüzde 8,3'lük artışın tarihte görülmemiş bir oran olduğunu vurgulayarak, Ukrayna'ya destek vermek amacıyla silah ve mühimmat üretiminin artırılması ve müttefiklerin Ukrayna'ya gönderilen malzemelerin yenileriyle değiştirilmesi için harcamalarda artışa ihtiyaç olduğunu belirtti.

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