Atakum Belediyesi , Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) 2030" programına adım attı

Atakum Belediyesi, BM Afet Riskini Azaltma Ofisi'nin şehirlerin afetlere karşı bilinçli ve dayanıklı olması için hazırladığı Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) programına katılarak önemli bir adım attı.

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Atakum Belediyesi , Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) 2030" programına adım attı

Atakum Belediyesi, BM Afet Riskini Azaltma Ofisi'nin şehirlerin afetlere karşı bilinçli ve dayanıklı olması için hazırladığı Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) programına katılarak önemli bir adım attı.

DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLER KONUSUNDA DAHA DİRENÇLİ VE BİLİNÇLİ OLMAK

Atakum Belediyesi, Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi tarafından kentlerin dayanıklılığını arttırmak, ihtiyaç duyulan araçlara ve ortaklarla etkili iletişimi ve erişimi sağlamayı hedefleriyle başlattığı Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) "Şehirlerin Dirençli Hale Getirilmesi 2030" programına adım attı. Program sayesinde Atakum, özellikle deprem başta olmak üzere afetler konusunda daha dirençli ve bilinçli olacak.

Programla birlikte hazırlanacak afet fizibilite raporu sayesinde Atakum'un potansiyel afetler yönünden incelenmesi ve irdelenmesi ile açık, şeffaf ve etkili bir afetle mücadele yol haritası çizilecek. Atakum'u dünya şehirleriyle etkili iletişim, birliktelik ve sürdürülebilirlik kapsamında önemli bir konumda olmasını sağlayacak.

Atakum Belediyesi , Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) 2030" programına adım attı

HEDEF ATAKUM'UN AFETLER KONUSUNDA GÜÇLENDİRİLMESİ

Kentlerin ilk aşama olarak, afetler konusunda güçlenmeleri için verdiği taahhütlerin adım adım uygulandığı programda, Atakum Belediyesi kısa sürede dört adımdan üçünü tamamladı. Buna göre, ilk olarak belediye çatısında bir Sivil Savunma Birimi oluşturuldu. İkinci olarak, kentteki acil toplanma alanları belirlendi. Söz konusu 166 alana tanıtıcı tabelalar konuldu. Ayrıca alanlar, belediyenin web sitesinde haritalandırılarak çevrimiçi kullanıma açıldı. Üçüncü adımda ise afetle mücadele edecek gönüllülerin yetiştirilmesi için Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMEDER) ile eğitim iş birliği gerçekleştirildi. Belediye personeline verilen eğitimlerin ardından mahallelerde de Mahalle Afet Kurulları oluşturulacak. Taahhütlerin dördüncüsü ise Atakum'a kazandırılacak bir deprem simülasyon aracı oldu. Deprem anını birebir canlandıran ortamda vatandaşlara deprem anında neler yapması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Atakum Belediyesi , Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) 2030" programına adım attı

Atakum'un afetler konusunda güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması amacıyla önemli yol haritasını takip eden Atakum Belediyesi, dünya şehirleriyle dirsek temasıyla kentin güvenli geleceği için programda ilerlemeye devam edecek.

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KAYNAK: İHA

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