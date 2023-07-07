Kadın kavgasını erkekler ayıramadı! Polis devreye girdi!

Karabük'te cadde ortasında erkeklerin ayıramadığı 2 kadının kavgasını polis ekipleri sonlandırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, kent merkezinin en işlek bölgesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. 2 kadının bilinmeyen nedenle çıkan tartışması kısa sürede saç saça kavgaya dönüştü.
Kadınlardan biri yerden aldığı parke taşını kırıp kavga ettiği kadının peşine düştü. Birbirlerinin saçından tutan kadınların kavgası yerde de devam ederken, kavgayı erkekler ayırmaya çalıştı.
Kadınlardan birinin kolundan, diğerinin ise ayağından çekilerek kavga sonlandırılmaya çalışıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga tam sonlandı derken, kadınlar yeniden kavgaya tutuştu. Polisin araya girmesiyle sonlanan kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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