Elektrik sayacı okumaya gitti! Canından oluyordu!

Olay, dün Valideköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D.'ye, elektrik sayacı okumak için gittiği villanın bahçesinde köpek saldırdı.
Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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