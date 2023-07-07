Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu

yıılardır tartışılan ve seçimlerin en önemli konusu olan göçmenler hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulunurak, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Haziran ayında yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu

15 BİN 591 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 6 BİN 883'Ü SINIR DIŞI EDİLDİ

"Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 223 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

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