Hadise kilo verdi! Sosyal medyada o paylaşıma yorum yağdı!

Hadise, müziğiyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli konuşulan ve gündemden düşmeyen bir isim.

İş adamı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda evlenen ancak 5 ay sonra beklenmedik bir kararla bu evliliği sona erdiren Hadise, konserlerinden arta kalan boş zamanlarını tatillerde geçiriyor.

Hadise, bu kez gömlek ile birlikte bikinisi üzerine giyinerek ayna karşısına geçti. Makyajsız ve bikinili paylaşımında, kilo verdiği dikkatli gözlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcının fiziğine yorum yağdı.

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