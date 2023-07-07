Hadise kilo verdi! Sosyal medyada o paylaşıma yorum yağdı!

Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını yayınlayan Hadise'nin kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.

YAYINLAMA
Google News
Hadise kilo verdi! Sosyal medyada o paylaşıma yorum yağdı!

Hadise, müziğiyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli konuşulan ve gündemden düşmeyen bir isim.

İş adamı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda evlenen ancak 5 ay sonra beklenmedik bir kararla bu evliliği sona erdiren Hadise, konserlerinden arta kalan boş zamanlarını tatillerde geçiriyor.

Hadise, bu kez gömlek ile birlikte bikinisi üzerine giyinerek ayna karşısına geçti. Makyajsız ve bikinili paylaşımında, kilo verdiği dikkatli gözlerden kaçmadı.

Hadise kilo verdi! Sosyal medyada o paylaşıma yorum yağdı!

Ünlü şarkıcının fiziğine yorum yağdı.

Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!

Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!

Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!

Şarkıcı Hatice Kurban Bayramı'nı hedef aldı! 'Katliam ayı desek yeri'Şarkıcı Hatice Kurban Bayramı'nı hedef aldı! 'Katliam ayı desek yeri'

Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!

Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?

Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!
Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!
Son Haberler
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya açıkladı! Haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! Haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmen yakalandı
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
Şarkıcı Hatice Kurban Bayramı'nı hedef aldı! 'Katliam ayı desek yeri'
Şarkıcı Hatice Kurban Bayramı'nı hedef aldı! 'Katliam ayı desek yeri'
Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!
Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!
Çok Okunanlar
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!
Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!
Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?
Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!