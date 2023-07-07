Başkan Türkyılmaz: "Hedefimiz Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak"

Mudanya Belediyesi, ilçede daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına temizlik personeli sayısını artırdı. Başkan Türkyılmaz, "Hedefimiz Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak" olduğunu belirti.

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Başkan Türkyılmaz: "Hedefimiz Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak"

Mudanya Belediyesi, ilçede daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına temizlik personeli sayısını artırdı. Mudanyalıların beklentilerini yerine getirmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Hedefimiz Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak" dedi.

Mudanya Belediyesi, yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Mudanya'da temizlik hizmetlerinin aksamaması için makine parkurunu güçlendirirken, temizlik işleri personeli sayısını da artırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yeni istihdam edilen personel, görevine başladı.

Başkan Türkyılmaz: "Hedefimiz Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak"

"HEDEFİMİZ MUDANYA'NIN DÖRT BİR YANINA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK"

Nüfusu her yıl artan Mudanya'ya daha hızlı, etkin ve verimli hizmet götürebilmek adına çalıştıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İlçe genelinde birçok hizmet, başka kurumların sorumluluğunda olmasına rağmen, belediyemizin imkanları çerçevesinde, vatandaşımızın talebini karşılamak için bizim tarafımızdan yapılıyor. 20 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arası ekiplerimiz 3 bin ton çöp ve moloz toplamış, bayram boyunca ise 620 bin 880 kilogram toplama gerçekleştirmiş. EYT sonrası emekli olan personelimizin ardından özellikle bayram süresi boyunca hizmetlerde aksama yaşanmaması adına gecesini gündüzüne katarak çalışan temizlik işleri personelimize teşekkür ediyorum. Yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte çok daha güçlü bir şekilde tüm Mudanya'yı tertemiz yapacağız. Hizmetlerin aksamaması için kendi araç filomuzu da yine kendi öz kaynaklarımızla sık sık yeniliyoruz. Hedefimiz Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak. Uyarılarımıza özen göstererek görevlilerimizin işini kolaylaştıran duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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