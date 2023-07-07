CHP Anayasa Mahkemesine gidiyor! Gündemde Motorlu taşıtlar vergisi var!

TBMM'ye sunulan geniş kapsamlı teklifte, memur maaşlarına yapılan zamların yanı sıra deprem bölgesindeki maliyetlere ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Bu doğrultuda, bu yıl itibarıyla tüm otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı.

Kayıtlı ve tescilli araçlar ile yıl sonuna kadar kaydedilecek yeni araçlar için ise tek seferlik ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanacak.

Motorlu taşıtlar vergisine yapılan zamın ardından CHP'den bir tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, basın açıklamasında bu konuya değindi ve şunları söyledi:

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CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİYOR!

Başarır, MTV'ye gelen zammı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

Başarır konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV’den, hukuksuzluktan dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak. Biz de Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil"

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