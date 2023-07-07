Yüreğir Belediyesi’nin desteği ile gençler ve kadınlar üreterek kazanıyor

Yüreğir Belediyesi, açtığı Sosyal Girişimcilik Merkezi ile dezavantajlı durumdaki bireyleri iş hayatına hazırlıyor.

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Yüreğir Belediyesi’nin desteği ile gençler ve kadınlar üreterek kazanıyor

Yüreğir Belediyesi, açtığı Sosyal Girişimcilik Merkezi ile dezavantajlı durumdaki bireyleri iş hayatına hazırlıyor. Eğitim, üretim, satış ve danışmanlık hizmetleri verilen merkezde, kadınlar ve gençler üreterek kazanıyor.

GİRİŞİMCİLER AYRICA ÜCRETSİZ MENTORLUK DESTEĞİ DE ALIYOR

Yüreğir Belediyesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Merkezi, dezavantajlı bireylerin girişimcilik faaliyetlerine ücretsiz destek sağlıyor. Belediye Kültür Merkezinde kurulan mutfak, tekstil ve seramik üretim atölyelerinde özellikle gençlere ve kadınlara sosyal girişim ile sosyal girişimcilik davranışı konularında eğitimler veriliyor. İş piyasasında ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmaları için verilen eğitimlerin ardından girişimciler ayrıca ücretsiz mentorluk desteği de alıyor.

Yüreğir Belediyesi’nin desteği ile gençler ve kadınla üreterek kazanıyor

Yüreğir'de her alanda başarılı ve güzel hizmetlere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, projenin gençler ve kadınlar için çok güzel bir kazanım olduğunu söyledi.

BAŞKAN KOCAİSPİR,: SOSYAL SORUNLARA KALICI ÇÖZÜMLER GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Başkan Kocaispir, "Yüreğir'de sosyal girişim potansiyelini geliştirmeyi ve sosyal sorunlara kalıcı çözümler getirmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki Yüreğirli kadınlarımız, gençlerimiz burada aldıkları eğitimlerle birlikte kendi iş fikirlerini geliştirerek hayata geçirme imkanı bulacaktır" dedi.

Yüreğir Belediyesi’nin desteği ile gençler ve kadınla üreterek kazanıyor

Bin metrekarelik bir alanda kurulan Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin eğitim ve etkinlik alanı, atölye, paylaşımlı ofis alanı, sosyalleşme alanı ve idari ofisler olmak üzere 5 bölümden oluştuğu ifade edildi. Ayrıca bir adet toplantı salonu bulunan merkezde birbirinden parlak iş fikirleri olan geleceğin sosyal girişimci adaylarının yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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KAYNAK: İHA

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