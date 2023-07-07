Bolu’da Haziran ayında dolu yağışıyla şehir beyaz örtüye kapandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaylalar, etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu'da bir haftadır süren aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde 2 gün boyunca sağanak yağış etkili oldu. Göynük ilçesine bağlı Yukarı Kınık köyü yaylasında yağmur yerini dolu yağışına bıraktı.
"KAR MI YAĞDI?" ŞEKLİNDE YORUMLAR GELDİ
Dolu nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Dolu sonrasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan köy sakinlerinden Ali Karaoğlu'nun paylaşımına "Kar mı yağdı?" şeklinde yorumlar geldi.
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KAYNAK: İHA