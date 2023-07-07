Bu lezzet farklı lezzet! Köyceğiz yaylasından zincir market raflarına

Köyceğiz'in 1520 rakımdaki Çövenni yaylasında 4 dönüm arazide çilek üreten üreticiler ürünlerinin zincir market raflarında yer almasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandıklarını söyledi.

KÖYCEĞİZ'DE ÜRETİLEN ÇİLEKLER ZİNCİR MARKET RAFLARINDAKİ YERİNİ ALDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kooperatifleri tek çatı altında toplamak için kurduğu Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi öncülüğünde destekleriyle Köyceğiz'de üretilen çilekler zincir market raflarındaki yerini aldı. Çilekleri büyük bir emekle yetiştiren, büyüten, toplayan üreticilerden Zeliha Arslan 10 yıldır çilek işi ile uğraştığını, zor bir iş yaptıklarını, emeğinin karşılığını aldıklarını söyledi ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür etti.

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20 SENEDİR ÇİLEK İŞİ İLE UĞRAŞIYORLAR

Köyceğiz Çövenni yaylasında çilek üreten Hüseyin Arıcı, aslen Balıkesirli olduğunu, 20 senedir çilek işi ile uğraştığını söyledi ve bu yıl Büyükşehirin destekleri ile çileklerin büyük bir market zincirinde satılmaya başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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